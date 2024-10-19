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Çocukların Veri Güvenliği İçin Verican ile Tanışın

KVKK, çocukların kişisel verilerini koruma yollarını öğreten 'Verican' serisini yayımladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:07
Çocukların Veri Güvenliği İçin Verican ile Tanışın

Verican ile Kişisel Verilerin Güvence Altına Alınması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların verilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir kitap serisi oluşturdu. Bu seri, çocuklar ve ebeveynler için bilgi ve farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Verican ile Eğitici Hikayeler

KVKK'nın dikkat çektiği "Verican" isimli karakter, "kişisel verileri koruyan süper kahraman" olarak tasarlandı. Bu seri; "Verican ile Kişisel Verileri Öğreniyorum", "Verican ile Ebeveynlere Tavsiyeler", "Verican ile Okulda Bir Gün", "Verican Siber Zorbalığa Müdahale Ediyor", "Verican Oyun Bağımlılığına Karşı" ve "Verican Hastanede" adlı altı kitaptan oluşuyor.

Çocuklar İçin Güvenli Dijital Gelecek

Seride yer alan hikayeler, çocuklara kişisel verilerin mahremiyetine yönelik potansiyel tehlikeleri anlatmakta ve çevrim içi ortamda nasıl güvende kalacaklarını göstermekte. Ayrıca, ebeveynler için de faydalı tavsiyeler sunuluyor.

Dağıtım ve Erişim İmkanları

KVKK, "KVKK Okulda" projesi çerçevesinde çeşitli okullara bu kitapları dağıtmakta ve diğer okullara da planlı bir dağıtım süreci izlenmektedir. Ayrıca, bu serinin kitaplarına KVKK'nın resmi internet sitesi üzerinden dijital olarak da ulaşmak mümkün.

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