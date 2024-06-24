Bist 100
10.767,85 0%
DOLAR
32,9 0,23%
EURO
35,34 0,53%
ALTIN
2.454,59 0,66%

Çocuklarını rehin alan babaya özel harekat operasyonu!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşanan olayda, kendisine küsen eşine sinirlenen bir baba, 2 bebek çocuğunu bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine harekete geçen özel harekat polisi, olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 17:46
Çocuklarını rehin alan babaya özel harekat operasyonu!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleşen olayda, Ferhat S., çocukları cam kenarına çıkararak eşinin eve gelmesini istedi. Ancak eşi Damla S.'nin ikna çabaları sonuç vermedi. Olay yerine gelen özel harekat polisi, uzun süren çabaların ardından Ferhat S.'yi etkisiz hale getirmek için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda baba Ferhat S. gözaltına alınırken, rehin alınan bebekler sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak kontrol altına alındı.

kocaeli rehin

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kurtarılan bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İlk kontrollerinde herhangi bir yaralanmalarının olmadığı öğrenilen bebekler, annelerine teslim edilmek üzere bekletiliyor. Polis, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

3 kamu bankası bir oldu! 100.000 TL ihtiyaç kredisiyle tüm borçlar sıfırlanacak!

Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

O illerde TOKİ'den ucuz ev satışı! Aylık taksitleri sadece 9 bin 600 TL!

Milyonlarca emekliye güzel haber geldi! Artık ücretsiz olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Temmuz gelmeden zammı geldi! Yüzde 135 zam ceplere şimdiden girdi

Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor

Emekliler dikkat! Promosyon savaşları çılgınlaştı: Temmuz'da kazanan siz olacaksınız

Gram altında büyük rekor geliyor! Altın borçlananlar şimdi eyvah diyecek

O illerde TOKİ'den ucuz ev satışı! Aylık taksitleri sadece 9 bin 600 TL!

3 kamu bankası bir oldu! 100.000 TL ihtiyaç kredisiyle tüm borçlar sıfırlanacak!

Bankalardan promosyon atağı geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri yararlanacak

İş Bankası'ndan 7500 TL ödeme geliyor! Bunu yapan herkes alabilecek

Milyonlarca emekliye güzel haber geldi! Artık ücretsiz olacak

Ziraat Bankası az önce duyurdu! O kişilere 15.000 TL ödenecek: Biri de siz olabilirsiniz

Yemeklere atanlar başını taşlara vuracak! Meğer dünyanın en zehirli besini oymuş!