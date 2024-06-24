Çocuklarını rehin alan babaya özel harekat operasyonu!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gerçekleşen olayda, Ferhat S., çocukları cam kenarına çıkararak eşinin eve gelmesini istedi. Ancak eşi Damla S.'nin ikna çabaları sonuç vermedi. Olay yerine gelen özel harekat polisi, uzun süren çabaların ardından Ferhat S.'yi etkisiz hale getirmek için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda baba Ferhat S. gözaltına alınırken, rehin alınan bebekler sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak kontrol altına alındı.





SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kurtarılan bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İlk kontrollerinde herhangi bir yaralanmalarının olmadığı öğrenilen bebekler, annelerine teslim edilmek üzere bekletiliyor. Polis, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

