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Çocuklu aileler için 17 Bin TL destek geliyor!

Doğurganlık hızının 2023 yılında 1,51’e düşmesi ve Türkiye’nin ilk kez OECD ülkeleri ortalamasının altına gerilemesinin ardından, AK Parti doğum oranını artırmak için harekete geçti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında dikkat çeken öneriler sunuldu. Bu öneriler arasında, üç çocuklu ailelere 17 bin TL bakım desteği verilmesi de yer alıyor.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 10:36
Çocuklu aileler için 17 Bin TL destek geliyor!

Doğurganlık hızının 1.51’e gerilemesinin ardından, AK Parti bu durumu değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere bir dizi çalışma başlattı. Yapılan çalıştayların ardından hazırlanan rapor, Merkez Yürütme Kurulu’nda paylaşıldı. Bu kapsamda, doğum parasının güncellenmesi ve üç çocuklu ailelere 17 bin TL bakım desteği sağlanması gibi çeşitli tedbirler üzerinde duruluyor.

ÜÇ ÇOCUKLU AİLELERE BAKIM DESTEĞİ

3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere, kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmesi planlanıyor. Bu desteğin, ailelerin refah seviyesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

GELİR DÜZEYİ DÜŞÜK AİLELERE ÖZEL PAKETLER

Belirli bir gelir düzeyinin altında olan ailelere doğum paketi verilmesi planlanıyor. Ayrıca, dar gelirli ailelere 2 yıl boyunca bez ve mama desteği sağlanması da gündemde.

VERGİ İNDİRİMLERİ

2 ve daha fazla çocuğu olan ailelere araç ve konut alımında kademeli vergi indirimi yapılması öneriliyor. Bu indirimlerin, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmesi hedefleniyor.

SGK UZMANINDAN AÇIKLAMALAR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, Avrupa’da uygulanan teşviklerin Türkiye’ye geleceğini düşündüğünü belirtti. Bal, "Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı bu konuda çalışmalarını başlattı. Yakın zamanda netleşir. Çok çocuklu ailelerin refah seviyesi artırılacak. 3 çocuklu ailelere asgari ücret düzeyinde teşvik sağlanacak. Diğer teşviklerle düşünüldüğünde bu anlam ifade edebilir. Doğum oranlarında artış sağlanabilir," dedi.

BÜTÇEYE ETKİSİ

Bal, bütçe üzerinde baskı oluşturacağını düşünmediğini belirterek, "2024 yılından sonra bütçede rahatlama olacak. İkinci yarıdan sonra enflasyonun düşmesiyle bütçe üzerindeki ferahlama ile bu tür teşviklerin toplumun geniş kesimlere yayılması anlam ifade ediyor," dedi.

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