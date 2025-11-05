Çocukluk Düşleri: Dilek Toran'ın Sergisi Müfide Kadri'de

Dilek Toran'ın Çocukluk Düşleri kişisel sergisi, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde; 1990'lar temalı eserler 14 Kasım'a dek açık.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:13
Çocukluk Düşleri: Dilek Toran'ın Sergisi Müfide Kadri'de

Çocukluk Düşleri: Dilek Toran'ın Kişisel Sergisi

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Çocukluk Düşleri başlıklı kişisel sergi, Konuralp Yerleşkesi'nde bulunan Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sergide Öne Çıkanlar

Sanatçı Dilek Toran eserlerinde, 1990'lı yılların çizgi film karakterleri, oyuncaklar ve kadın masal kahramanlarının heykel temsillerinden esinlenerek çocukluk döneminin duygusal izlerini günümüz bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Sergi, geçmişle bugünü bir araya getirerek izleyiciyi kendi hafızasıyla buluşturan bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Deneyim ve Amaç

Toran'ın çalışmaları, bireysel hafızanın duygusal derinliklerine vurgu yapıyor ve izleyiciye çocukluk hatıraları üzerinden nostaljik bir deneyim sunuyor. Sanatçı, eserleriyle çocukluğumuzu şekillendiren nesnelerin zihinlerde bıraktığı izleri görünür kılmayı hedefliyor.

Ziyaret Bilgileri

Çocukluk Düşleri sergisi, Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde 14 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.

