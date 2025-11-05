Çocukluk Düşleri: Dilek Toran'ın Sergisi Müfide Kadri'de

Çocukluk Düşleri: Dilek Toran'ın Kişisel Sergisi

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Çocukluk Düşleri başlıklı kişisel sergi, Konuralp Yerleşkesi'nde bulunan Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sergide Öne Çıkanlar

Sanatçı Dilek Toran eserlerinde, 1990'lı yılların çizgi film karakterleri, oyuncaklar ve kadın masal kahramanlarının heykel temsillerinden esinlenerek çocukluk döneminin duygusal izlerini günümüz bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Sergi, geçmişle bugünü bir araya getirerek izleyiciyi kendi hafızasıyla buluşturan bir köprü kurmayı amaçlıyor.

Deneyim ve Amaç

Toran'ın çalışmaları, bireysel hafızanın duygusal derinliklerine vurgu yapıyor ve izleyiciye çocukluk hatıraları üzerinden nostaljik bir deneyim sunuyor. Sanatçı, eserleriyle çocukluğumuzu şekillendiren nesnelerin zihinlerde bıraktığı izleri görünür kılmayı hedefliyor.

Ziyaret Bilgileri

Çocukluk Düşleri sergisi, Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde 14 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “ÇOCUKLUK DÜŞLERİ” BAŞLIKLI KİŞİSEL SERGİSİ, KONURALP YERLEŞKESİNDE YER ALAN MÜFİDE KADRİ SANAT GALERİSİ’NDE SANATSEVERLERİN ZİYARETİNE AÇILDI.