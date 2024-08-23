Colorado'da İki Yük Treni Çarpıştı: 2 Yaralı

Colorado'da Tren Kazası: Yaralılar ve Hasar

ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde iki yük treni çarpışarak raydan çıktı. Olay sonucunda iki kondüktör yaralandı. Boulder Polis Departmanı, kazayla ilgili güncel bilgileri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kazanın Detayları ve Maddi Hasar

Açıklamada, iki yük treninin çarpıştığı ve raydan çıkmasının ardından bir köprünün de hasar gördüğü belirtildi. Kazanın nedenleri ise henüz netlik kazanmadı.

Taşıyıcı Şirketin Açıklaması

BNSF Demiryolu sözcüsü, kaza sonrası gerçekleştirecekleri araştırmalar hakkında bilgi vererek olayın inceleme altında olduğunu duyurdu.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler

Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan videolar, çarpışmanın şiddetini gözler önüne seriyor. İki trenin de ciddi şekilde hasar gördüğü ve birkaç vagonunun raydan çıktığı gözlemlendi.