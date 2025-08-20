Columbia: Genetik Mutasyonla Her Tür Virüse Karşı Koruma Vadediyor

Deney aşamasındaki burun damlası, hayvan deneylerinde geçici antiviral koruma sağladı

Columbia Üniversitesi araştırmacıları, insanlardaki nadir görülen bir genetik mutasyonu temel alarak geliştirdikleri deneysel tedavinin gelecekte her türlü virüs salgınına karşı koruma sağlayabileceğini tespit etti.

Araştırmada, az sayıda kişide görülen ve virüslere karşı koruyucu özellik gösteren mutasyon hedef alındı. Bilim insanları, bağışıklık düzenleyici rol oynayan ISG15 proteininde eksikliğe yol açan bu mutasyonun antiviral etkilerini laboratuvar ortamında taklit etmeye çalıştı.

Geliştirilen deneysel tedavi, kobaylara ve farelere burun damlası şeklinde uygulandı. Araştırmacılar, insanlardaki antiviral etkinin denek hayvanlarında da geçici olarak ortaya çıktığını gözlemlediğini bildirdi.

Deneylerde, söz konusu tedavinin grip ve Kovid-19'a neden olan virüslerin hayvanlarda çoğalmasını kısa süreliğine engellediği ve hastalığın şiddetini azalttığı kaydedildi. Araştırmacılar bu bulguların, teknolojinin gelecekteki virüs salgınlarına karşı korunmada kullanılabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

Öte yandan ekip, yöntemin bazı özelliklerinin hâlâ geliştirilmesi gerektiğini ve antiviral korumanın tahmini süresinin 3 ila 4 gün olduğu bilgisinin kesinlik kazanmadığını belirtti.

Çalışmanın ayrıntıları Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı.