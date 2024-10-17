Columbia Üniversitesi'nde Profesör Shai Davidai, Öğrencilere Karşı Sözlü Tacizden Uzaklaştırıldı

Columbia Üniversitesi'nde Uzaklaştırma Kararı

ABD'nin prestijli eğitim kurumu Columbia Üniversitesi, İşletme Fakültesi öğretim üyesi Profesör Shai Davidai'yi, öğrencilere yönelik tehditkar dili ve sözlü taciz davranışları nedeniyle geçici olarak görevinden uzaklaştırdı.

Gerekçe ve Açıklamalar

Üniversitenin yaptığı resmi açıklamada, Davidai'nin hem öğrencilere hem de çalışanlara karşı sergilediği tutumların üniversite politikalarına aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu tür davranışların kabul edilemez olduğu ve akademisyenin kampüse girişinin kısıtlandığı dile getirildi.

İfade Özgürlüğü ve Eğitim Zorunluluğu

Açıklamada, Davidai'nin ifade özgürlüğü haklarının korunduğu ancak tehdit ve taciz içeren davranışların affedilemeyeceği belirtildi. Davidai'ye, üniversitenin çalışanlara yönelik davranış politikaları konusunda eğitim alması gerektiği de ifade edildi. Bu uzaklaştırmanın, akademisyenin maaşını ve üniversitedeki statüsünü etkilemeyeceği kaydedildi.

Protestolar ve Tartışmalar

Davidai, Filistin yanlısı öğrenci protestoları karşısında aldığı sert tutumlarla ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz yıl, üniversitenin İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarına karşı düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin merkezlerinden biri haline gelmesi, öğrenci baskı ve taleplerinin ABD genelinde yankı bulmasına neden olmuştu.

Üniversite yönetimi, Davidai'nin İsrail karşıtı protestolar sırasında güvenlik görevlileriyle girdiği tartışmalar ve üniversite yetkililerini hedef alan açıklamaları üzerine inceleme sürecini başlatmıştı.