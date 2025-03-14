Columbia Üniversitesi'nden Filistin Destekçilerine Sert Önlem

Columbia Üniversitesi'nde Protesto Sonrası Disiplin Ceza Üzerine Karar

ABD’de Columbia Üniversitesi, geçen yıl gerçekleştirilen Filistin’e destek gösterileri sırasında Hamilton Hall binasına giren öğrencilerin okuldan atıldığını ve bazılarına disiplin cezaları verildiğini duyurdu. Eğitim kurumu, olayların ardından bazı öğrenciler için uzaklaştırma ve mezun olanların diplomalarının geçici olarak iptali gibi ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Üniversitenin Disiplin Kurulu, öğrencilere gönderdiği e-postada, protestolara katılan öğrencilerle ilgili alınan yaptırım kararlarını duyurdu. Ancak, bu yaptırımlardan kaç öğrencinin etkilendiği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Filistin Destek Gösterileri ve Uzlaşı Arayışları

Columbia Üniversitesi'nde 16 Nisan 2024 tarihinde Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze’deki saldırılarına ve işgaline karşı başlattıkları oturma eylemiyle dikkat çekti. Öğrenciler, kampüs boyunca çadırlar kurarak seslerini duyurmak istedi. Ancak Rektör Minouche Shafik, protestoların ikinci gününde New York Polis Teşkilatı (NYPD) ile iletişime geçerek, göstericilerin dağıtılması için yardım talep etti. Bu durum sonucunda polis, 108 öğrenciyi gözaltına aldı.

Protestoların gidişatı, 29 Nisan 2024 tarihinde üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında müzakerelerin sonuçsuz kalmasıyla yeni bir evreye girdi. Öğrenciler, tarihi Hamilton Hall binasına girdi ve okul yönetiminin müdahale çağrısının ardından NYPD, binanın boşaltılmasını sağladı. Ayrıca, kampüsteki çadır kampı da polis tarafından dağıtıldı.

Columbia Üniversitesi'ndeki bu olaylar, benzer protestoların ülke genelinde 50’den fazla üniversiteye yayılmasına yol açtı. Bu dönemde yapılan gösterilerde, 3 bin 100’den fazla kişi gözaltına alındı. Donald Trump yönetimine bağlı kuruluşlar ise, antisemitizm iddiaları nedeniyle Columbia Üniversitesi'nin federal sözleşmelerini gözden geçirdiğini belirtti. Başkan Trump, 7 Mart tarihinde üniversitenin toplam 400 milyon dolarlık fonunu, 'antisemitizmle mücadelede eksiklik' nedeniyle iptal etti.