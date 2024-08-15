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Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik İstifa Etti

Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik, Gazze protestoları sonrası istifa etti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, istifayı memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:00
Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik İstifa Etti

Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik'in İstifası

Columbia Üniversitesi Rektörü Minouche Shafik, kampüsünde gerçekleşen Gazze protestolarının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Gazze Protestoları ve Eleştiriler

Gazze Dayanışma Kampı’na katılan öğrencilere karşı yeterli tepki vermemesi nedeniyle eleştirilen Shafik, istifasını yazılı bir açıklama ile açıkladı. Açıklamasında, "Bu inanılmaz kurumu yönetme onuruna sahip oldum ve birçok önemli alanda ilerleme kaydettiğimize inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Kargaşa Dönemi ve Kişisel Zorluklar

Shafik, "Bu dönem, topluluğumuzdaki farklı görüşler arasında zorluklar yaşattı ve aileme de önemli bir bedel ödetti," diyerek zorlu süreçlere vurgu yaptı. Ayrıca, kendisinin ve öğrencilerinin bir tehdit unsuru olarak görülmesinin üzücü olduğunu belirtti.

İstifanın Ardından Gelen Tepkiler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Shafik'in istifasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Johnson, "Shafik, Yahudi öğrencileri korumayı reddetti. Columbia Üniversitesi, kampüste antisemitizmin merkezi haline geldi," dedi.

Üniversitelerde Protestoların Arka Planı

Yahudi öğrencilerin korunmaması nedeniyle Shafik, Temsilciler Meclisi Eğitim ve İşgücü Komitesi önünde ifade vermişti. Columbia Üniversitesi’nde 16 Nisan’da başlayan protestolar sonucunda, öğrenciler çeşitli eylemler düzenlemişti. Geçmişte benzer sebeplerle birçok üniversite rektörü istifa etmek zorunda kalmıştı.

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