Columbia Üniversitesi Rektörü Shafik İstifa Etti

Columbia Üniversitesi'nde İstifa Süreci

New York'ta bulunan Columbia Üniversitesi'nin Rektörü Minouche Shafik, kampüsteki Gazze protestolarının ardından istifasını açıkladı. Protestolar sırasında, öğrencilerin Gazze Dayanışma Kampı oluşturması ve İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına karşı duyarsız davranmakla eleştirilen Shafik, yazılı bir açıklama yaparak görevinden ayrıldığını duyurdu.

Rektörün Açıklaması

Shafik, açıklamasında, "Bu prestijli kurumu yönetmek benim için bir onurdu. Ancak, içinde bulunduğumuz kargaşa döneminde topluluğumuzun farklı görüşleriyle başa çıkmak zor oldu. Bu süreç, ailem dahil herkes için zorlu geçti." diye belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı’nın Yorumları

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Shafik'in istifasını memnuniyetle karşıladı. Johnson, Columbia Üniversitesi’nin kampüsünde antisemitizmin artmasına sebep olduğu iddiasıyla Shafik'in görevden ayrıldığını vurguladı. "Yahudi öğrencilerin güvenliğini sağlamadığı için istifası bekleniyordu," dedi.

Geçici Rektörün Atanması

Shafik'in istifasının ardından, Katrina Armstrong Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi İcra Kurulu Başkanı olarak geçici rektör olarak görevlendirildi. Armstrong, "Bu görev bana onur veriyor ve üniversitemizin geleceği için birlikte çalışmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.

Protestoların Arka Planı

Columbia Üniversitesi'nde 16 Nisan 2023'te başlayan Gazze'ye destek protestoları, öğrencilerin kampüs içinde oturma eylemi yapmasıyla başlamıştı. Öğrenciler, okulun Gazze'deki saldırılara destek veren şirketlere finansal yatırımlarını protesto etmek amacıyla kamp kurmuştu.

Shafik, eylemler sırasında polis müdahalesi istemiş ve sonuç olarak 108 öğrenci gözaltına alınmıştı. Baskıların artmasıyla bazı rektörler istifaya zorlandı, bu durum ülkedeki birçok üniversitede protestoların yayılmasına neden oldu.