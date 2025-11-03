ÇOMÜ 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı: Osman Okyay'dan 'Ulvi Hedef' Çağrısı

ÇOMÜ'de 2025-2026 Akademik Yıl Açılışı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Osman Okyay: 'Milli Gücün Temeli' başlıklı ilk ders

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, 'Milli Gücün Temeli: Savunma Sanayiinde Yerlileşme, Teknolojik Bağımsızlık ve Stratejik Vizyon' konulu ilk derste Kale Grubu'nun savunma sanayii alanındaki faaliyetlerini anlattı.

Okyay, grubun kuruluş sürecine ilişkin bilgi vererek zorlu süreçlerin başarılı bir hikayeye dönüştüğünü ve yaşananların kendilerini hiçbir zaman yıldırmadığını belirtti.

Gençlere tavsiyeler ve 'ulvi hedef' vurgusu

Öğrencilere seslenen Okyay, zorluklardan çekinmemeleri gerektiğini ifade etti ve başarı ile ilgili şu ifadeyi paylaştı:

'Eğer onurlu bir hayat yaşamak istiyorsanız, onurlu ve ahlaklı bir hayat yaşamak istiyorsanız sadece çok çalışmak ve dirençli olmak zorundasınız. Kendi tecrübemden de eminim hayatta mutlaka tökezleyeceksiniz. Bunun garantisini verebilirim. Bütün mesele o tökezlediğinizde yerden kalkabilmek meselesidir.'

Okyay, hedeflerin maddi olmaması gerektiğini, daha ulvi amaçlar belirlenmesi gerektiğini vurguladı ve kurucu İbrahim Bodur'un 'ülkenin sanayileşmesi' hedefini örnek gösterdi: 'Bu hedefleri koyduğunuz zaman maddiyat da yanında gelecektir. O hedefe kilitlenirseniz maddiyat gelir, merak etmeyin.'

ÇOMÜ'nün akademik ve proje başarıları

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, üniversitenin her yıl yükselen bir başarı grafiğine sahip olduğunu belirtti. Erenoğlu, TÜBİTAK destekli burs sayılarındaki %66'lık artış ve dış kaynaklı proje sunan akademisyen sayısının üç kat artarak 300'e ulaşmasının bu yükselişi gösterdiğini söyledi.

Rektör, sağlık araştırmalarındaki ilerlemeler ve TÜSEB projelerindeki performans sayesinde 208 üniversite arasında Türkiye beşincisi olduklarını vurguladı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu'nun güncel raporuna göre kurumun proje sıralamasında tüm üniversiteler arasında ilk 20'de yer aldığına dikkat çekti.

Törene katılanlar

Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Aydın Abak, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Baro Başkanı Ardahan Dikme, kurum ve daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.