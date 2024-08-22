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ÇOMÜ'de Yeşil Dönüşüm İçin Üç Elektrikli Araç Hizmete Alındı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, üç elektrikli aracı ile yeşil dönüşüme katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:48
ÇOMÜ'de Yeşil Dönüşüm İçin Üç Elektrikli Araç Hizmete Alındı

ÇOMÜ, Yeşil Dönüşüme Adım Attı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda üç elektrikli aracı hizmete alarak Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlama çalışmalarına önemli bir katkıda bulundu.

Rektör Erenoğlu: "Önemli Bir Adım Attık"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, üniversitenin Rektörlük girişinde gerçekleşen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, çevreci projelere destek olma amacıyla bu araçların sağlandığını belirtti.

Yeşil Hedefler İçin Elektrikli Araçlar

Erenoğlu, “Kampüsümüzde enerji tasarrufu projeleri uygulamakta, atık yönetimi konusunda çalışmalar yapmaktayız. Bu hedefler doğrultusunda, elektrikli bir otomobil, bir elektrikli golf aracı ve bir elektrikli çevre temizlik aracı temin ettik.” dedi. Ayrıca, Ziraat Bankası ile yapılan banka maaş promosyon ihalesinin yoluyla elde edilen kaynakların, mevcut makam aracının iadesi ve yeni araçların alınmasında kullanıldığını vurguladı.

Çevre ve Birey Odaklı Çalışmalar

Rektör Erenoğlu, bu elektrikli araçların "ÇOMÜ'nün yeşil mutabakat kapsamındaki uygulamalarına ve sürdürülebilir kampüs hedefine bağlılığını gösteren semboller" olduğunu ifade ederek, “Fosil yakıt tüketimini azaltmayı, karbon ayak izimizi küçültmeyi ve kampüsümüzü daha temiz bir havaya kavuşturmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Engelli ve Yaşlı Öğrencilere Destek

Elektrikli golf aracının, engelli ve yaşlı öğrencilerle personel için kolay ulaşım imkanı sağlayacağını belirten Erenoğlu, elektrikli çevre temizlik aracının da kampüsün daha temiz ve düzenli kalmasına yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Törenin ardından Erenoğlu, rektör yardımcılarıyla birlikte yeni elektrikli makam aracını test etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygunluk çalışmalarına katkı sunmak amacıyla biri makam aracı olmak üzere toplam 3 elektrikli araç hizmete başladı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, rektörlük girişinde düzenlenen tanıtım töreninde konuşma yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygunluk çalışmalarına katkı sunmak amacıyla biri makam aracı olmak üzere toplam 3 elektrikli araç hizmete başladı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, rektörlük girişinde düzenlenen tanıtım töreninde konuşma yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygunluk çalışmalarına katkı sunmak amacıyla biri makam aracı olmak üzere toplam 3 elektrikli araç hizmete başladı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, rektörlük girişinde düzenlenen tanıtım töreninde konuşma yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygunluk çalışmalarına katkı sunmak amacıyla biri makam aracı olmak üzere toplam 3 elektrikli araç hizmete başladı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, rektörlük girişinde düzenlenen tanıtım töreninde konuşma yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygunluk çalışmalarına katkı sunmak amacıyla biri makam aracı olmak üzere toplam 3 elektrikli araç hizmete başladı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, rektörlük girişinde düzenlenen tanıtım töreninde konuşma yaptı.

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