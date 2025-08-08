ÇOMÜ Rektörlüğü'nden Orman Yangını Açıklaması

ÇOMÜ Rektörlüğü'nden Yangın Açıklaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü, kentteki orman yangınlarıyla ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, Terzioğlu Yerleşkesi'nde meydana gelen yangından hiçbir bina veya yapıdan zarar gelmediği bildirildi.

Sosyal Medyada Asılsız İddialar

Rektörlük, yangınla ilgili sosyal medya platformlarında yerleşke hakkında yayılan asılsız iddiaların gözlemlendiğini vurguladı. Yangının başladığı andan itibaren üniversite yönetiminin durumu titizlikle takip ettiği ifade edildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Yapılan açıklamada, "Üniversitemiz yönetimi olarak, Terzioğlu Yerleşkesi'nde yer alan tüm binalarımızın yangından etkilenmediğini ve herhangi bir hasar meydana gelmediğini büyük bir açıklıkla duyururuz" denildi. Yangının çevrede kontrol altına alındığı ve kampüs içinde can ve mal güvenliğini tehdit edecek bir durumun olmadığı da vurgulandı.

Koordinasyon ve Tedbirler

Yangının yerleşkeye yaklaşma ihtimaline karşı gerekli tüm güvenlik ve yangın tedbirlerinin ivedilikle alındığı belirtildi. ÇOMÜ güvenlik birimleri, itfaiye ve ilgili kamu kurumlarıyla sürekli bir koordinasyon içinde çalışarak olası risklerin büyümesini engellemeyi başardı.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.

