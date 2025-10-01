Conscience gemisi Gazze'ye yola çıktı | Özgürlük Filosu Koalisyonu

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun 'Conscience' gemisi, Otranto'dan Gazze'ye hareket etti. Mayıs'ta Malta açıklarında İHA saldırısına uğramıştı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 01:06
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 01:06
Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yardım gemisi Conscience (Vicdan), İtalya'nın Otranto kentinden Gazze'ye hareket etti. Koalisyonun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre, Conscience dün akşam üstü yerel saatle 17.00'de Otranto limanından denize açıldı.

68 metre uzunluğundaki gemi, mayıs ayında Malta açıklarında yaşanan İHA saldırısının ardından gerekli tamir ve bakımları gördü. Otranto'dan uğurlama töreninde çok sayıda Filistin destekçisi, “Filistin’e özgürlük” sloganlarıyla gemiyi uğurladı.

Gemidekiler ve amaç

Gemi, Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlıyor. Gemide doktorlar, aktivistler ve gazeteciler bulunuyor. Aktivistler bu girişimi yalnızca soykırımı durdurma mücadelesi değil, aynı zamanda küresel vicdanın yeniden inşası olarak değerlendirdi.

Saldırı ve iddialar

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Saldırıda geminin gövdesinde gedik açıldığı ve pruvasında yangın çıktığı bildirildi.

Times of Malta, 2 Mayıs'ta gemiye yönelik İHA saldırısından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Malta etrafında yaklaşık üç saat tur attığını yazdı. İsrail devlet televizyonu KAN ise, saldırıdan saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğruladı; KAN, bununla birlikte uçağın saldırıdan saatler önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirdi.

