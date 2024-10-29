COP16'da Çevre Aktivistlerinden Protesto Eylemi

COP16'da Çevre Aktivistleri Sesini Yükseltti

Kolombiya'nın Cali kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı COP16 sırasında çevre aktivistleri protesto eylemi düzenledi.

Protestolar Sloganlarla Desteklendi

Etkinliklerin yapıldığı alanlarda toplanan aktivistler, doğanın korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla sloganlar attı. Ellerindeki dövizlerle katılımcıları bilinçlendirmeye çalışan çevrecilere, COP16'ya katılan ülkelerden somut ve etkili kararlar talep ettiler.

Barışçıl Bir Eylem Gerçekleşti

İklim değişikliği ve biyo çeşitlilik kaybı konularını vurgulayan protesto, barışçıl bir şekilde sonlandı. Eyleme çok sayıda kişi katılırken, COP16 zirvesinde 190 ülkenin temsilcileri yer alıyor. 21 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona erecek olan zirve sürecinde, kentin park ve meydanlarında 'Doğa için barış' (Paz con la Naturaleza) sloganları dikkat çekiyor.