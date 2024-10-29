DOLAR
34,28 0,06%
EURO
37,07 0,01%
ALTIN
3.035,58 -0,42%
BITCOIN
2.436.351,07 -2,13%

COP16 Konferansı Kolombiya'da Biyolojik Çeşitliliği Tartışıyor

Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen COP16, biyolojik çeşitliliğin korunması için önemli kararların alınmasını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 07:20
COP16 Konferansı Kolombiya'da Biyolojik Çeşitliliği Tartışıyor

Kop16 Konferansı Kolombiya'da Başladı

Kolombiya’da 21 Ekim tarihinde başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı, biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesine yönelik somut önlemleri görüşüyor. Konferansın merkezi, Kolombiya’nın Cali kenti oldu ve 190 ülkeden gelen delegasyonların yanı sıra yaklaşık 20 bin davetli burada bir araya geldi.

Kritik Tartışmalar ve Beklentiler

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, COP16'nın son haftasında biyolojik çeşitlilik üzerindeki tartışmaların sonucunda önemli ve somut kararların alınması bekleniyor. Gün boyunca çeşitli konular ele alınırken, Küresel Biyolojik Çeşitlilik Fonu'na yapılacak yatırımlar, genetik kaynaklara adil erişim ve bu kaynakların paylaşımı gibi başlıklar öne çıktı.

Afro-Kolombiyalıların Hakları

Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan Kolombiya ve Brezilya, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde Afro-Kolombiyalıların haklarının tanınmasını hedefliyor. Bu hedefin kapsayıcı bir diyalog sonucunda şekillendiği belirtildi.

Yerel Temsilciler ve Çözüm Önerileri

Yerli topluluk temsilcilerinin de bulunduğu toplantılarda, özellikle Amazon Ormanları'nın korunması ve yerli haklarının güvence altına alınması konularında çözüm önerileri üzerinde tartışmalar yapıldı.

Kolombiya'nın Önemi

Dünyanın en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ikinci ülkesi olan Kolombiya, Brezilya'nın ardından bu alanda öne çıkıyor. COP16 Zirvesi'nin burada düzenlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik uluslararası çabaların güçlenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yolcu Treni Beton Pompasına Çarptı
2
COP16 Konferansı Kolombiya'da Biyolojik Çeşitliliği Tartışıyor
3
Fas ve Fransa'dan Gazze ile Lübnan İçin Acil Çağrı
4
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Yeni Eseri 'Rasulullah'ın Gölgesinde' Yayınlandı
5
İsrail, Gazze'de Saldırılarını Yoğunlaştırdı: 13 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki Soykırımı ve Uluslararası İkiliği Değerlendirdi
7
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, BM Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar Gerçekleştirdi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek