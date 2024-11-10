COP29 Bakü'de Başlıyor: İklim Finansmanı ve Küresel işbirliği

COP29 Bakü'de Başlıyor

İklim kriziyle mücadelenin en öncelikli maddeleri arasında yer alan finansman konusunun ele alınacağı COP29, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı olan bu zirve, 11-22 Kasım tarihleri arasında Bakü Olimpiyat Stadyumu ve çevresinde gerçekleştirilecek.

Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi

Resmi açılışı 12 Kasım tarihinde yapılacak olan zirve, 12-13 Kasım tarihlerinde yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) ile devam edecek. Zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Küresel Liderler Bir Arada

COP29'a katılacak liderler arasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve diğer birçok önemli isim yer alıyor.

Türkiye'nin Üst Düzey Katılımı

Türkiye, COP29'a katılımda önemli bir temsil sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle birlikte güçlü bir delegasyonla zirvede yer alacak.

İklim Fonları ve Yeni Hedefler

Uzmanlar, COP29'un iklim fonları üzerine yoğunlaşacağını belirtiyor. Konferansın, yıllık 100 milyar dolarlık finansman hedefinin yetersiz olduğunu vurgulayarak, yeni hedeflerin belirlenmesi açısından önemli bir platform olması bekleniyor.

Ulusal Katkı Beyanları ve Adil Geçiş

Bunun yanı sıra, Ulusal Katkı Beyanları (NDC) ile ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri de zirvenin önemli gündem maddeleri arasında. COP29'un bu konudaki son fırsatlardan biri olacağı düşünülüyor.

Güvenlik ve Hazırlık

COP29 organizasyonuna hazırlık sürecinde güvenlik önlemleri de önem kazanıyor. Yaklaşık 100 devlet ve hükümet başkanı Bakü'de bulunacak ve bu nedenle güvenlik tedbirleri artırılacak.

Azerbaycan için Milli Gurur

Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı ve COP29 CEO'su Elnur Soltanov, konferansa hazırlık çalışmalarının tamamlandığını ve bu organizasyonun ülke için önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor. Başarılı bir COP29, Azerbaycan'a siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan büyük katkılar sağlayacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iklim finansmanına ilişkin ana gündem maddeleriyle yarın başlıyor. Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı COP29, 11-22 Kasım'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de iklim finansmanına ilişkin ana gündem maddeleriyle yarın başlıyor. Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı COP29, 11-22 Kasım'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda gerçekleştirilecek.