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COP29'da 1,5 Derece Hedefi Zorlanıyor, Ancak Vazgeçilemez!

COP29'da, WMO Genel Sekreteri, 1,5 derece hedefinin zorlaştığını ancak vazgeçilemeyeceğini vurguladı. Küresel ısınma alarm veriyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:10
COP29'da 1,5 Derece Hedefi Zorlanıyor, Ancak Vazgeçilemez!

COP29'da 1,5 Derece Hedefi Zorlanıyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma hedefine ulaşmanın giderek zorlaştığını, fakat bu hedeften vazgeçilemeyeceğini belirtti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'un ilk gününde, WMO tarafından yayımlanan "2024 İklim Durumu Güncellemesi" raporuna göre, ocak-eylül döneminde küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının El Nino hava olayı etkisiyle Sanayi Devrimi öncesi ortalamanın 1,54 derece üzerinde olduğu vurgulandı. 2024 yılının kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği belirtildi.

Gelecek Nesiller İçin Sorumluluk

Raporun yayımlanmasıyla birlikte WMO Genel Sekreteri Saulo ve İklim Servisleri Bölümü Direktörü Chris Hewitt, COP29 kapsamında bir oturum gerçekleştirdi. Saulo, iklim krizinin gelecek nesiller için büyük bir problem olduğuna dikkat çekerek, "Ben 1 yaşındaki torunumun gözlerine baktığımda onun ve diğer milyonlarca çocuğun geleceği için kendimi sorumlu hissediyorum," dedi.

Ocak ve eylül arasındaki küresel sıcaklık artışına değinen Saulo, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece ile sınırlandırma hedefinin giderek zorlaştığını ifade etti.

İklim Aşırılıkları ve Tehlikeler

Saulo, iklim aşırılıklarının artık gözle görülür seviyeye geldiğini belirtti. "Bu yıl birçok ülkede rekor kıran yağışlar, seller ve büyük can kayıpları yaşandı. İspanya'daki olağanüstü yağışlar, sıcak bir atmosferin ne kadar su tutabileceğinin bir kanıtıydı," dedi. Ayrıca, El Nino'nun kuraklığı ve açlığı artırdığına dikkat çekti.

Okyuslardaki ısınmanın geri döndürülemez seviyelere ulaştığını ve Antarktika'daki deniz buzulu genişlemesinin kayda geçen en düşük ikinci seviyeye düştüğünü belirten Saulo, deniz seviyesindeki yükselişin son 30 yılda iki katına çıktığını vurguladı.

Sera Gazı Artışı ve Harekete Geçme Gerekliliği

Atmosferdeki sera gazı artışına da dikkat çeken Saulo, karbondioksit konsantrasyonunun Sanayi Devrimi öncesine göre yüzde 51 ve son 20 yılda en az yüzde 11 yükseldiğini bildirdi. "Emisyonlarda acil düşüş ve iklim etkilerinin azaltılması için harekete geçilmesi gerektiğini" ekledi.

Saulo, 1,5 derece hedefine kesinlikle vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bunu bu gündemimizin en tepesinde tutmak zorundayız," vurgusunu yaptı. Hewitt ise ısınma ile ilgili saptadıkları derecelerin, ilk göstergeler üzerinden belirlendiğini belirtti ve COP30'da daha fazla veri sunmayı umduğunu söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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