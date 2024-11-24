COP29'da 300 Milyar Dolar İklim Finansmanı Anlaşması Sağlandı

COP29'da İklim Finansmanı Anlaşması

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, gelişmiş ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele için yıllık 300 milyar dolar finansman sağlama taahhüdünde bulundu. Anlaşmanın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldığı duyuruldu.

Bu kapsamda, 2035 yılına kadar sağlanacak finansmanın toplamda 1,3 trilyon dolar olması hedefleniyor. Ancak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıllık 300 milyar doların beklentileri karşılamadığını belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz büyük zorluğun üstesinden gelmek için hem finansman hem de emisyon azaltma konusunda daha iddialı bir sonuç umuyordum." ifadelerini kullandı.

Gelişmekte Olan Ülkelerin Tepkisi

Gelişmekte olan ülkeler, asgari 1 trilyon dolar taahhütü içeren bir anlaşma umuyordu ve elde edilen sonucu "zayıf, aşağılayıcı bir anlaşma" olarak değerlendiriyorlar. Hindistan heyetinin COP29'daki temsilcisi Chandni Raina, "Bu belgenin optik bir illüzyondan başka bir şey olmadığını söylemekten üzüntü duyuyorum. Bu, hepimizin karşı karşıya olduğu zorluğun büyüklüğünü kapsayamayacak." şeklinde yorum yaptı.

Marshall Adaları temsilcisi Tina Stege de anlaşmanın yetersiz olduğunu belirterek, "İklim açısından savunmasız ülkelerin acilen ihtiyaç duyduğu fonun küçük bir kısmıyla ayrılıyoruz." dedi. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, ülkelerin bekledikleri sonucu almadıklarını ifade etti ve COP30'a kadar çabalarını arttırmaları gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Sierra Leone temsilcisi, Afrika ülkelerinin de sonuçtan ötürü hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Isınma Endişeleri

Diğer yandan, Avrupa Birliği'nin Copernicus gözlem platformu, 2024 yılının kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını kesinleştirdi. 2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü.

İklim değişikliğinden olumsuz etkilenen gelişmekte olan ülkeler, ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinin iklim finansmanına daha fazla katkıda bulunmalarını isterken, Avrupa ülkeleri ise Çin ve Körfez ülkeleri'nin destek sağlamasını talep ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.