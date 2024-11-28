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COP29'da İklim Finansmanı Tartışmaları: Eleştiriler Artıyor

COP29'da gelişmekte olan ülkelerin iklim finansman ihtiyaçları 2030'a kadar yıllık 455-584 milyar dolar olarak belirtildi, ancak hedefler eleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:02
COP29'da İklim Finansmanı Tartışmaları: Eleştiriler Artıyor

COP29'da İklim Finansmanına Yönelik Eleştiriler

Ülkelerin iklim finansmanına duyduğu ihtiyaç, 2030'a kadar yıllık 455 ila 584 milyar dolar olmasına rağmen, COP29 zirvesinde tartışmalara yol açtı. Zirvenin sonunda varılan kararların gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını yeterince karşılamadığına yönelik eleştiriler gündeme geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen COP29, 24 Kasım’da tamamlandı. Zirvede, Yeni Toplu Nicel Hedef (New Collective Quantified Goal/NCQG) belirlenmesi amacıyla iklim finansmanının önemi vurgulandı. Nihai metne göre, gelişmekte olan ülkelerin Ulusal Katkı Beyanları (NDC) raporları doğrultusunda bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu yıllık finansman miktarının, toplamda 5,1 ila 6,8 trilyon dolar olması gerektiği ifade edildi. Ancak, 2035 yılına kadar yıllık minimum 300 milyar dolar hedefi belirlendi.

İklim Fonlarının Yapısı

İklim kriziyle mücadele amacıyla oluşturulan fonlar, COP zirvelerinin tarihi boyunca önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, UNFCCC çatısı altında Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility - GEF) ve Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund - GCF) gibi önemli fonlar bulunmaktadır. Bu fonlar, özellikle iklim krizi karşısında en hassas durumda olan gelişmekte olan ülkelerin iklim eylemlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Finansman Kararına Tepkiler

COP29 sonunda yayımlanan metinde fonların çeşitliliği hatırlatılarak, Uyum Fonu, En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu ve Özel İklim Değişikliği Fonu'na destek çağrısı yapıldı. Ancak, birçok sivil toplum kuruluşu ve uzman, gelişmekte olan ülkelerin istemiş olduğu 1 trilyon dolarlık finansmanın çok altında kalan bu tutarın yetersiz olduğunu belirtti.

Rachel Cleetus, COP29'un sonuçlarının ilk etapta şok edici olduğunu ve zengin ülkelerin iklim finansmanını sağlama konusundakiicraatlerini eleştirdi. Laurie van der Burg ise bu durumu 'sahtekarlık' olarak nitelendirerek zengin ülkelerin trilyonlarca doları masaya koymadıkça gerçek ilerlemenin sağlanamayacağını kaydetti.

Uluslararası İklim Eylemi Ağı (CAN) İcra Direktörü Tasneem Essop, zirveyi 'en korkunç iklim müzakeresi' olarak tanımladı. Zengin ülkelerin, Küresel Güney'e ihanet ettiğini belirtti. Buna ek olarak, ActionAid yöneticisi Teresa Anderson, yayınlanan metnin, üzerinde yazıldığı kağıda değmeyecek kadar yetersiz olduğunu açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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