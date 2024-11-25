COP29'da İklim Finansmanı Tartışmaları İklim Mücadelesini Gölgeleme Tehlikesi Taşıyor

COP29: İklim Finansmanına Dikkat Çekiliyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 11 Kasım'da başladı ve 22 Kasım'da kapanışı yapılan konferansa 196 ülkeden 76 bin kişi katıldı. Ancak uzmanlar, bu geniş katılıma rağmen konferansın iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çabaları gölgede bıraktığı görüşünde birleşiyor.

Ulaşılan Finansman Hedefleri Yetersiz

COP29'da gelişmekte olan ülkelere sağlanacak yıllık 100 milyar dolarlık finansmanın 2035'e kadar yıllık 300 milyar dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Bununla birlikte, kamu ve özel kaynaklardan sağlanacak finansmanın 2035'e kadar yıllık 1,3 trilyon dolara ulaşması için işbirliği yapılacağı ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu finansman planlarının bekleneni veremediğini vurguladı.

Gelişmiş Ülkeler ve Finansan Anlaşmazlığı

Dr. Kurnaz, 'gelişmekte olan ülkelerin, her yıl 1,3 trilyon dolara ihtiyaç duyduğunu' belirtiyor. Ancak gelişmiş ülkeler, 'bu finansmanın sadece kendilerine bağlı olmadığını, Körfez ülkeleri ve Çin'in de katkı sağlaması gerektiğini' iddia ediyor. Bu durum, tartışmaların yoğunlaşmasına ve finansman konusunun iklim mücadelesinin önüne geçmesine yol açtı.

Fosil Yakıtlar Konusundaki Sessizlik Eleştiriliyor

Konferansın karbon piyasaları üzerine odaklandığını belirten Kurnaz, 'Bakü'de fosil yakıt kelimesinin bile geçmediği anlaşmalar yapıldığını' ifade ederek, bu konudaki sessizliğin kötü bir işaret olduğunu vurguladı. Ayrıca, CO29'a katılımın düşük olduğunu ve bunun iklim çözümleri konusundaki tartışmalara olumsuz yansıdığını belirtti.

Yetersiz Finansman, Gelişmiş Ülkelerin Tavrı

Prof. Dr. Murat Türkeş de COP29'daki finansmanın yetersiz kaldığını, kayıplar için fon oluşturulmasına rağmen uzlaşmanın sağlanamadığını ifade etti. Gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede yeterli adımlar atmadığını ve yükümlülük alma noktasında tereddüt yaşadığını vurguladı.

Gelecek İçin Acil Önlemler Gerekli

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, COP29'un iklim finansmanında gereken milyarlarca dolarlık harcamaların çok altında nihai sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti. Aslanoğlu, '2030 yılına kadar 3 ila 3,5 trilyon dolarlık harcama yapılması gerektiği' görüşünde. Bunun, iklim krizi ile mücadelede acil bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, fosil yakıtların ortadan kaldırılmasında güçlü adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.