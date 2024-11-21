COP29'da Kadınların İklim Krizlerindeki Rolü Vurgulandı

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), Türkiye pavilyonu iklim krizlerine çözüm arayışında kadınların rolü üzerine önemli bir panel düzenledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki COP29 etkinliğinde, Türkiye pavilyonunda Roots Kadın İnisiyatifi tarafından "İklim Krizi ve Kadınlar" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Dünya Gazetesi CEO'su ve Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, iklim değişikliği ile mücadelenin her ülkenin gündeminde yer alması gerektiğini vurguladı. Ancak kadınların bu süreçteki kritik rolünün daha fazla görünür kılınması gerektiğini belirtti. Kösem, "Birçok kadın, iklim değişiklikleri ile mücadele ediyor. Kadın demek aslında gerçek anlamda bir lider demektir. Kadın ailesini koruduğu gibi çevreyi de korur," ifadelerini kullandı.

Kösem ayrıca, iklim değişikliği mücadelesinde medya, STK'lar ve iş dünyasının güçlü bir iş birliği ile başarı elde edilebileceğini belirtti. Kadınların ekonomik hayatta daha aktif olması gerektiğinin altını çizen Kösem, "Bu sebeple biz bugün kadınlar olarak bizim de sözümüz var," dedi.

Panelde ayrıca, Beyaz Sosyal Sorumluluk İletişim Danışmanlığı Kurucusu Yeşim Beyla da yer aldı. Beyla, daha önce katıldığı COP toplantılarına kıyasla, Bakü'de düzenlenen COP29'un kadının iklim değişikliğindeki önemi üzerine yapılan en etkili toplantılardan biri olduğunu ifade etti. Beyla, "İklim değişikliği en çok tarım ve enerji sektöründe etkisini gösteriyor. Biz kadınlar, bu sektörlerdeki deneyim ve fikirlerimizi paylaşıyoruz," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yer alan Türkiye pavilyonu, iklim krizlerinin çözümünde kadınların rolüne yönelik panele ev sahipliği yaptı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 kapsamında hazırlanan Türkiye pavilyonunda, Roots Kadın İnisiyatifi tarafından "İklim Krizi ve Kadınlar" paneli düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yer alan Türkiye pavilyonu, iklim krizlerinin çözümünde kadınların rolüne yönelik panele ev sahipliği yaptı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 kapsamında hazırlanan Türkiye pavilyonunda, Roots Kadın İnisiyatifi tarafından "İklim Krizi ve Kadınlar" paneli düzenlendi.