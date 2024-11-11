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COP29'da Küresel Isınma Alarmı: Kritik Seviye Vurgulandı

Bakü'de başlayan COP29, küresel ısınmanın kritik seviyesine dikkat çekti. Zirvede iklimle mücadele finansmanı ve emisyonların azaltımına vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:46
COP29'da Küresel Isınma Alarmı: Kritik Seviye Vurgulandı

Küresel Isınmada Kritik Seviye Alarmı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) ilk gününde, küresel ısınmada gelinen kritik seviyeye dikkat çekildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Açıklama

Geçen yıl COP'a dönem başkanlığı yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed al-Jaber, zirvenin açılışındaki konuşmasında dünyanın iklim konusunda birleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Müzakerelerde Zorluklar

COP29 Başkanı ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, iklimle mücadeledeki finansman müzakerelerinin karmaşık ve zor olacağını vurguladı.

Emisyonların Azaltılması Gerekiyor

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, ülkelerin en az 3'te 2'sinin emisyonları hızla azaltmayı göze almaları gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde her ülke acımasız bir bedel öder" dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Uyarı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan rapor, COP29'un dikkat çekici gelişmeleri arasında yer aldı. Raporda, atmosferdeki sera gazı seviyelerinin sürekli artması nedeniyle iklim değişikliğinin hızla yayılan etkilerine karşı bir kez daha teyakkuza geçilmesi gerektiği uyarısı yapıldı. "2024 yılı, küresel ortalama sıcaklıkların uzun süreli yüksek aylık seviyelerinin ardından kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Pavilyonu İlgi Odağı

COP29 kapsamında açılan Türkiye Pavilyonu, katılımcıların en ilgi gösterdiği tanıtımlar arasında yer aldı. Pavilyonun açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.

Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi

Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olan COP29'da, yarın ve 13 Kasım'da yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) düzenlenecek. Zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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