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COP29'da Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Paneli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, COP29'da Türk Devletleri için meteorolojik erken uyarı sistemlerini tanıtacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 11:53
COP29'da Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Paneli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, COP29'da Önemli Bir Panel Düzenliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) önemli bir panele ev sahipliği yapacak. "Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Bütünleşik Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" başlıklı panel, 19 Kasım'da, "Gıda, Tarım ve Su" tematik gününde gerçekleşecek.

Panelin Amaçları ve Katılımcılar

Türkiye pavilyonunda yapılacak olan bu panelle, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında meteoroloji alanındaki mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Panelin moderatörlüğünü AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen yapacak. Katılımcılar arasında, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Azerbaycan Hidrometeoroloji Servisi Genel Müdürü Nazım Mahmudov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ve Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett yer alacak.

Herkes İçin Erken Uyarılar Girişimi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 2027 yılına kadar dünyadaki herkesin erken uyarı sistemleriyle korunması amacıyla başlatılan "Herkes için Erken Uyarılar" girişiminin uygulanması ve geliştirilmesinde bölgesel işbirliği büyük önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında iklim sorunlarıyla ilgili en yüksek karar alma organı olan Taraflar Konferansı COP'un 29. oturumu, 22 Kasım 2024'te sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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