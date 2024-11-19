COP29'da Meteorolojik Erken Uyarı Sistemleri Tanıtıldı

COP29'da Meteoroloji Erken Uyarı Sistemleri

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), "Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Bütünleşik Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Panelde Önemli Açıklamalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünyanın en önemli iklim konferanslarından biri olan COP29 etkinlikleri kapsamında, "Gıda, Tarım ve Su" tematik gününde gerçekleştirdiği panelde, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile birlikte birçok uzman konuşma yaptı. Moderatörlüğünü AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen'in üstlendiği etkinlik, Azerbaycan Hidrometeoroloji Servisi Genel Müdürü Nazım Mahmudov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Caferov ve Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Erken Uyarı Sistemlerinin Önemi

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik ve jeolojik afetlerin sıklığının arttığını vurgulayarak, Türkiye'nin Akdeniz iklim havzasında yer almasından dolayı afetlerden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Coşkun, bu nedenle meteorolojik erken uyarı sistemlerinin büyük bir önem taşıdığını ifade etti. "Biz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de erken uyarı sistemlerini kurduk ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde bütünleşik meteorolojik erken uyarı sistemi kurulması noktasında çalışmalar başlattık" dedi.

Türkiye'nin Erken Uyarı Sistemleri

Türkiye'nin erken uyarı sistemlerinin işleyişine dair bilgiler veren Coşkun, "Vatandaşlarımızın can ve mal kaybını minimuma indirmek için 7 gün, 24 saat çalışıyoruz. 2 bin 53 gözlem sistemi kurduk. Sayısal hava tahminlerinde süper bilgisayarlar ve radarlar kullanıyoruz. Verileri alıyor, işliyor, afeti tespit ediyor ve vatandaşlarımıza erken uyarıları yapıyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, ülkelerin birbirinin verilerine muhtaç olduğunu ve dünyadaki tüm ülkelerle uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Azerbaycan ile İlişkiler

Coşkun, Azerbaycan ile ilişkilerine de değinerek, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'la iklim projeksiyonuna ilişkin çalışmalar yaptık. Azerbaycan'a askeri, zirai ve tıbbi meteoroloji alanlarında çok ciddi destekler sağladık. Tüm verilerimizi açtık. Azerbaycan Meteoroloji Servisinden gelen arkadaşları Türkiye'de eğitiyoruz" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), "Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Bütünleşik Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29), "Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Bütünleşik Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.