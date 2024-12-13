COP29'da Türkiye'nin Rolü: İklim Değişikliği Başkanı Hasar'ın Vurguları

COP29 Değerlendirmesi: Hasar'dan Önemli Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Bakü'de gerçekleştirilen 29. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP29) hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Hasar, alınan tüm kararların umut verici olduğunu vurgularken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu finansman ve teknolojik destek konusundaki eksikliklerin devam ettiğini belirtti.

Hasar, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen “COP29 Çıktıları ve Yeşil Dönüşümün Finansman, Enerji ve Yapay Zeka Perspektifinden Değerlendirilmesi” temalı panelde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin küresel ve ulusal düzeyde büyük bir kriz yarattığını ifade etti.

Türkiye'nin Rolü ve Hedefleri

Konferans sürecinde Türkiye'nin aktif rol aldığına dikkat çeken Hasar, “Türkiye olarak, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin maruz kaldığı adaletsiz yük paylaşımını her fırsatta dile getirdik. Bu durumun önemini her platformda vurgulamaya devam edeceğiz.” dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelenin sadece finansman sağlamakla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda kaynakların etkili ve şeffaf bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Hasar, COP29'da alınan kararların etki gösterip gösteremeyeceğinin zaman alacağını ifade etti.“Türkiye, bu süreçte yeşil dönüşüm hedeflerini hayata geçirmek için hem ulusal kaynaklarını hem de özel sektörle işbirliğini aktif şekilde kullanmalıdır.” diyen Hasar, uluslararası finansman olanaklarından yararlanmanın önemine de değindi.

Sektörel Dönüşüm Stratejileri

Hasar, Türkiye’nin enerji sektöründeki dönüşümün, yeşil ekonomi yolunda atılan önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. “Sanayi ve lojistik sektörlerinde gerekli dönüşümü sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullanan Hasar, elektrikli araç altyapısının geliştirilmesinin ve toplu taşımanın teşvik edilmesinin sera gazı emisyonlarının azaltılması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Elektrifikasyonun sağlanması ve hidrojen ekonomisinin altyapısıyla birlikte, özellikle emisyon azaltımının zorlu olduğu sanayi ve lojistik sektörlerinde dönüşüm sağlanmasının planlandığını dile getirdi.