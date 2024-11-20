COP29'da Türkiye Pavilyonunda Sürdürülebilirlik Tartışıldı

COP29'da Türkiye Pavilyonu'nda Sürdürülebilirlik Paneli

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) Türkiye pavilyonu, sürdürülebilirlik konusundaki görüş ve önerileri ele aldı. Panel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi ve Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Daire Başkanı Gülizar Yavaş tarafından moderatörlük yapıldı.

Sürdürülebilirlik ve Gümrük Birliği Vurgusu

Yavaş, Gümrük Birliği sayesinde Türk mallarının ek belge, sertifika veya akreditasyon sürecine ihtiyaç duymadan AB pazarına girdiğini ifade etti. Türk kalitesinin Avrupa standartlarıyla uyumlu olduğunu belirten Yavaş, şöyle devam etti: "Türkiye, AB standartlarıyla uyumlu mallar üretebiliyor ve bu da Türk kamu otoritelerine ve özel sektöre, Gümrük Birliği'nin ticaret hacmi sayesinde sürdürülebilirlik yolculuğuna yeni bir boyut kazandırıyor."

Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın iklim değişikliğiyle başa çıkmak için önemli bir alan olduğunu sözlerine ekledi.

SOCAR Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Vizyonu

Panelde konuşan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, toplumsal kalkınmayı insana yapılan yatırım olarak değerlendirerek, "Sürdürülebilir kalkınma için tek çarenin birlikte hareket etmek ve kültürler arası etkileşim olduğuna inanıyoruz." dedi.

SOCAR Türkiye Strateji ve Sürdürülebilirlik Başkanı Ömür Önk ise sürdürülebilirliği iş modellerine entegre etmenin zorunluluk haline geldiğini aktararak, "Sürdürülebilirlik hedeflerimizi ilerletmek ve düşük karbonlu çözümlere geçişi hızlandırmak için ortaklıklar kuruyoruz." şeklinde konuştu.

Geleceğe Yatırım: Sürdürülebilirlik Raporları

Kamu Gözetimi Kurumu Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanı Gülşah Günay, Türkiye'de PETKİM gibi yaklaşık 500 şirketin 2025'te zorunlu sürdürülebilirlik raporlarını şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde yayımlayacaklarını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.