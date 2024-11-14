COP29 Konferansı Azerbaycan'da Yoğun Katılımla Başladı

Azerbaycan'da COP29 Konferansı Yoğun Katılımla Gerçekleşiyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29), yüksek katılım ve düzeni ile dikkat çekiyor. İklim değişikliği konularının ele alındığı bu önemli organizasyona, 169 ülkeden 72 bin kişi katılıyor.

Kongre Alanları ve Ulaşım

Konferans, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, Azerbaycan hükümeti tarafından sağlanan özel otobüslerle konferans alanına ulaştırılıyor.

49 hektarlık bir alanda, toplam 110 bin metrekarelik prefabrik yapılar ve çadırlardan oluşan, BM'nin yetkisindeki Mavi Bölge'de COP29'un ana toplantıları ve müzakereleri yapılıyor. Ayrıca, Yeşil Bölge olarak adlandırılan 8 hektarlık alanda, çevreyle ilgili projeleri tanıtan kamu ve sivil toplum kuruluşlarına ait 36 bin metrekarelik yapılar bulunuyor.

Karşılama ve Güvenlik

Şehir merkezindeki belirli alanlardan otobüslerle stadyuma taşınan katılımcılar, geleneksel Azerbaycan müziği ile karşılanıyor. Etkinlik alanında güvenlik, hem Azerbaycan hem de BM ekipleri tarafından sağlanıyor. Katılımcılar, sıkı denetim sonrasında etkinlik alanına alınıyorlar.

Azerbaycan Kültürü ve Sergiler

Giriş alanından toplantı salonuna ulaşan koridorlarda, Azerbaycan Tarih Müzesinin envanterinde bulunan eski objeler sergileniyor. Toplantı salonları, Azerbaycan'ın tarih, edebiyat ve kültürüne özgü olarak Karabağ, Natavan, Muğam, Nizami, Nesimi, Şirvan ve Buta gibi isimlerle adlandırılmıştır.

Medya ve Kamuoyu İlgi

Konferansı, farklı ülkelerden 3 binden fazla gazeteci takip ediyor. Medya için ayrılan üç büyük alanda gazeteciler çalışırken, bazı televizyon kanalları da alanda kurulan stüdyolarında yayın yapıyor. COP29 kapsamında kurulan ülke pavilyonları ise büyük ilgi görüyor. Bu pavilyonlarda ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele çözümleri sergileniyor.

İklim aktivistleri, pavilyonlarda pankart açarak yaşanan sorunlara dikkat çekmekte ve İsrail'in Filistin'e saldırılarının durdurulması çağrısında bulunmaktadır. Etkinlik boyunca yöresel kıyafetlerle katılanlar, koridorlara renk katarak atmosferi daha da canlı hale getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.