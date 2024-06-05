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Copernicus açıkladı: Dünya en sıcak Mayıs’ını yaşadı

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılmış olan ölçümlere göre 2024 Mayıs ayı, şimdiye kadar kaydedilmiş en sıcak Mayıs olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 17:19
Copernicus açıkladı: Dünya en sıcak Mayıs’ını yaşadı

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayı, küresel düzeyde görülen en sıcak Mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. 2024 Mayıs ayında ölçülen sıcaklıkların, 1991-2020 arasındaki Mayıs ayı ortalamasının 0.75 derce üzerinde olduğu açıklandı.

Öte yandan Copernicus, son 12 aydır ölçülen tüm ayların, ‘en sıcak ay’ olarak kaydedildiği bilgisini de verdi. Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo, konuyla ilgili olarak, “12 aylık bir seriye ulaşmış durumdayız. Bu şok edici ancak şaşırtıcı diyemeyiz. İklim değişikliğinin izleri devam ediyor” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konuyla ilgili olarak, “Takvim yapraklarının her dönüşünde sıcaklıklar arttı. Gezegen bize bir mesaj vermeye çalışıyor ama biz bu mesajı dinlemiyor gibi duruyoruz. Küresel anlamda sıcaklık rekorları kırılıyor. Artık harekete geçme zamanı” açıklaması yaptı.

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