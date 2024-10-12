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Corendon Hava Yolları Uçağındaki Tekerlek Patlaması

Münih'ten Antalya'ya uçan Corendon uçağının tekeri patladı, 180 kişi güvenle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:19
Corendon Hava Yolları Uçağındaki Tekerlek Patlaması

Corendon Hava Yolları'ndan Önemli Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yolları'na ait Münih'ten Antalya'ya düzenlenen seferde bir olay meydana geldiğini duyurdu.

Olayın Detayları

Bakanlık, uçağın inişi sırasında arka sağ iki tekerleğin patladığını bildirdi. Olay anında 174 yolcu ve 6 mürettebat uçağın içinde yer alıyordu.

Güvenli Tahliye

Açıklamada, "Uçak, saat 14.10 civarında iniş yaptıktan sonra arka sağ iki tekerleği patladı. Ancak yolcular ve mürettebat, herhangi bir sorun yaşamadan güvenli bir şekilde tahliye edildi" denildi.

Sonuç

Olay sonrası uçak, seferler aksatılmadan güvenli bir bölgeye park edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını, 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını, 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını, 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını, 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

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