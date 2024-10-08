Cori Bush'tan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Eleştiri

Cori Bush'un Açıklamaları

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, 7 Ekim'de İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sürecin ‘trajik' ve ‘soykırıma varan bir kabus’ gibi devam ettiğini vurguladı.

Ölü Sayısı ve Olumsuz Etkiler

Bush, 7 Ekim'den bu yana 17 bini çocuk olmak üzere toplamda 42 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Gazze'nin ciddi bir şekilde yok edildiğini, milyonlarca kişinin yerinden edildiğini ifade etti. Bu durumun bölgede kıtlık ve hastalıkların yayılmasına yol açtığını belirtti.

Şiddet ve Yıkımın Etkisi

Bölgedeki kontrolsüz bombardıman ve şiddetin sürdüğüne de dikkat çeken Bush, “Ortaya çıkan yıkım ve tahribat, herkesin tahammül edebileceği sınırların çok ötesinde. İnsanlık paramparça ediliyor.” şeklinde konuştu.

Harekete Geçme Çağrısı

Bush, bu şiddetin durdurulması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bir yıl önce harekete geçmeliydik, artık çok sayıda kişi için belki de çok geç.” ifadesini kullandı.