Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan iki kişiden biri tutuklandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Sebze Hali mevkiinde E.B. yolda karşılaştığı şahıslarla henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. E.B., sırtına ve kalçasına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı ve kanlar içinde kaldı.

Sebze halinde görevli zabıta görevlileri, yerde yatan E.B.'ye ilk müdahaleyi yaparak yarasına tampon uyguladı ve kan kaybını önledi. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve Adliye Süreci

Olayın ardından polis ekipleri olaya karışan O.A. ve N.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.E. tutuklanırken, O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, bıçaklanan şahsın daha önce uyuşturucudan işlem gördüğü ve olay günü uyuşturucu almak için olay yerine gittiği; kavganın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

