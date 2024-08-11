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Çorlu'da Düğün Kavgası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Tekirdağ'da düğün sebebiyle çıkan kavgada bir baba yaşamını yitirirken oğlu yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:07
Çorlu'da Düğün Kavgası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Çorlu'da İkili Kavga Kanlı Bitti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir düğün nedeniyle meydana gelen bıçaklı kavga, baba ve oğulun hayatını altüst etti. Olay, Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre, Özcan Özkan ve oğlu Ada Özkan, kapatılan bir sokaktan geçmeye çalıştı ve düğün sahipleriyle gerginlik yaşadı.

Bıçaklı Saldırı Sonrası Vatandaşlar Yardım Etti

Taraflar arasında yaşanan tartışma hızla kavgaya dönüştü ve her iki kişi de bıçakla yaralandı. Olayın ardından Ada Özkan, babasını hastaneye götürmek isterken baygınlık geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Özcan Özkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı oğlu ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla İlgili Gözaltılar Gerçekleşti

Yaşanan talihsiz olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Olayın detayları ve faillerin kimlikleri hakkında soruşturma devam ediyor.

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