Çorlu'da ehliyetsiz sürücü bariyere çarptı; emniyet kemeri hayatını kurtardı

Çorlu'da bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, Hıdırağa Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzeri yeni otogar mevkiinde bir otomobil demir bariyerlere çarparak büyük çaplı maddi hasar aldı.

Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyreden H.İ.S. yönetimindeki 09 SZ 901 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeni otogar yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı.

Sürücü yara almadan kurtuldu

Büyük hasar gören araçtan çıkan ehliyetsiz sürücü H.İ.S., kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlattığını belirtti.

"Yağmurun da etkisiyle bir araç önümde manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptım. Emniyet kemerim takılıydı, zaten takmasam camdan çıkardım" dedi.

Olay sonrası müdahale

Kazanın ardından olay yerine gelen Çorlu Bölge Trafik Amirliği ekipleri, çekici vasıtasıyla otomobilin kaldırılmasını sağladı.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTI, “EMNİYET KEMERİ TAKMASAM CAMDAN ÇIKARDIM” DEDİ