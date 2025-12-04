Çorlu'da motosiklet kazası: 66 yaşındaki kadın yaralandı

Çorlu Reşadiye'de motosikletin çarptığı 66 yaşındaki kadın ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:15
Çorlu'da motosiklet kazası: 66 yaşındaki kadın yaralandı

Çorlu'da motosikletin çarptığı 66 yaşındaki kadın yaralandı

Kazanın oluşu ve müdahale

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Orduevi mevkiinde meydana geldi.

Olayda, Atatürk Meydanı istikametine seyreden Serhat T. (28) yönetimindeki 59 ANY 800 plakalı motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçen Naciye O. (66)'ya çarptı.

Kaza sonrası yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÇORLU’DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

ÇORLU’DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

ÇORLU’DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
4
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
5
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
6
Karabük’te Evinin Önünde Ölü Bulunan Mustafa G.

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi