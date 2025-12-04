Çorlu'da motosiklet kazası: 66 yaşındaki kadın yaralandı

Çorlu'da motosikletin çarptığı 66 yaşındaki kadın yaralandı

Kazanın oluşu ve müdahale

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Orduevi mevkiinde meydana geldi.

Olayda, Atatürk Meydanı istikametine seyreden Serhat T. (28) yönetimindeki 59 ANY 800 plakalı motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçen Naciye O. (66)'ya çarptı.

Kaza sonrası yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

