Çorlu'da polisi görüp tarlaya kaçan av tüfekli şüpheli dere kenarında yakalandı

Çorlu'da 'meskun mahalde havaya ateş açıldığı' ihbarı üzerine giden polis, av tüfekli şüpheliyi tarlaya kaçarken dere çevresinde yakaladı; araçta fişek ve kartuş bulundu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 23:59
Gece yarısı 'meskun mahalde havaya ateş açıldığı' ihbarı üzerine harekete geçildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesinde gelen 'meskun mahalde havaya ateş açıldığı' ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarla kenarındaki yamaçta bir otomobilin başında bekleyen şüphelileri fark etti.

Elinde av tüfeği bulunan bir şahıs, polisleri görünce çamurlu tarlaya girip gece karanlığında izini kaybettirmeye çalıştı.

Polisin başlattığı nefes kesen kovalamaca sonucu şüpheli, dere çevresinde yakalandı.

Şahsın bıraktığı otomobilde yapılan aramada 23 adet dolu tabanca fişeği ve 2 adet mermi dolu kartuş ele geçirildi. Ayrıca araç çevresinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

Gözaltına alınan S.K. hakkında işlem başlatıldı.

