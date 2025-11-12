Çorlu'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

Çorlu’da Kemalettin Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı; şüpheli M.T. gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 23:34
Çorlu'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

Çorlu'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Özeti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolda karşılaştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı. Olay, Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Atatürk Meydanı civarında meydana geldi.

İddialara göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.T. ile G.S.K. sokakta karşılaştı. Bu sırada M.T. bir anda G.S.K.'ye ateş açtı; G.S.K. bacağından yaralandı.

G.S.K., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine, Gece Kartalları'nın takviye kuvvet talebi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde iki adet mermi kovanı ile bir içki şişesi bulundu.

İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇORLU'DA SİLAHLI YARALAMA: 1 TUTUKLAMA

ÇORLU'DA SİLAHLI YARALAMA: 1 TUTUKLAMA

ÇORLU'DA SİLAHLI YARALAMA: 1 TUTUKLAMA

İLGİLİ HABERLER

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı