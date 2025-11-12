Çorlu'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

Çorlu'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Özeti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolda karşılaştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı. Olay, Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Atatürk Meydanı civarında meydana geldi.

İddialara göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.T. ile G.S.K. sokakta karşılaştı. Bu sırada M.T. bir anda G.S.K.'ye ateş açtı; G.S.K. bacağından yaralandı.

G.S.K., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine, Gece Kartalları'nın takviye kuvvet talebi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asayiş ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde iki adet mermi kovanı ile bir içki şişesi bulundu.

İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

