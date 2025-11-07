Çorlu'da Tekel Büfeye Baskın: İşletmeci Demir Sopalarla Yaralandı

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:48
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir tekel büfeye saldırı düzenlendi. İddiaya göre, büfe işletmecisi B.U.G., iş yeri binası sahibinin kendisinden iş yerini boşaltmasını istemesi üzerine yaşanan anlaşmazlık sonrası hedef alındı.

Olayın Detayları

Olay yerine gelen dükkan sahibi ve yakınlarından oluştuğu belirtilen bir grup şahıs, büfeye girerek demir sopalarla saldırdı. Başına aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalan B.U.G., çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıya müdahale edilerek 9 dikiş atıldığı öğrenildi.

Gözaltılar ve Hukuki Süreç

Polisin çalışması sonucu olayla bağlantılı olduğu belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

