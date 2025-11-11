Çorlu'da Trafik Kazası: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

Çorlu Kazımiye Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü E.S. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, iki ayak parmağında tendon kopması var.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:37
Kazımiye Mahallesi'nde çarpışma

Kaza, Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak ile Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi kesişiminde meydana geldi. Göreme Sokak'tan karakol istikametine seyreden S.T. idaresindeki 59 AIS 925 plakalı otomobil ile Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi'nde seyreden E.S. yönetimindeki 59 ANF 979 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü E.S. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan E.S.'nin iki ayak parmağının tendonunda kopma olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

