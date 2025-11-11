Çorlu'da Trafik Kazası: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı
Kazımiye Mahallesi'nde çarpışma
Kaza, Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak ile Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi kesişiminde meydana geldi. Göreme Sokak'tan karakol istikametine seyreden S.T. idaresindeki 59 AIS 925 plakalı otomobil ile Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi'nde seyreden E.S. yönetimindeki 59 ANF 979 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü E.S. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan E.S.'nin iki ayak parmağının tendonunda kopma olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
TEKİRDAĞ ÇORLU’DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.