Çorlu'da Trafik Kazası: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

Çorlu Kazımiye Mahallesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü E.S. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, iki ayak parmağında tendon kopması var.