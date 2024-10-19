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Çorlu'daki Özel Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi

Yenidoğan çetesi soruşturmasında Çorlu'daki özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:10
Çorlu'daki Özel Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi

Yenidoğan Çetesi Soruşturması Gelişmeleri

İstanbul'da gerçekleştirilen yeni doğan çetesi soruşturmasında, bazı 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının usulsüzlük yaptığı ve bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde ettikleri iddia ediliyor.

Ruhsat İptal Süreci

Bu çerçevede, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı, Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edildi. Karar, hastane yönetimine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından bildirildi.

Hastaların Nakil Süreci

Ruhsatı iptal edilen hastanede tedavi gören hastaların başka sağlık kuruluşlarına transfer işlemleri devam ediyor.

Dava Süreci

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22'si tutuklu, toplamda 47 şüpheli yer alıyor. İddianamede, 19 hastane ve sağlık şirketi de "malen sorumlu" sıfatıyla tarife edilen kuruluşlar arasında bulunuyor. Bu doğrultuda, İstanbul'daki Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin de faaliyetleri askıya alınmış durumda.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil...

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde eden ve bazı bebeklerin ölümlerine neden olan çete üyelerine ilişkin iddianamede yer alan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Özel Reyap Hastanesinin ruhsatı iptal edildi.

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