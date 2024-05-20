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Çorlu’daki tren kazası faciasında gerekçeli karar açıklandı

Altı yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:08
Çorlu’daki tren kazası faciasında gerekçeli karar açıklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere yola çıkan ve içinde 362 yolcu ve 6 personelin yer aldığı tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi civarında raydan çıkarak devrilmişti. Kaza nedeniyle 7’si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybederken, 200’den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Tren kazasında kusurlu bulunan TCDD yetkililerine yönelik açılan davada gerekçeli karar açıklandı.

İlk davanın genişletilmesi kararı verilmişti

İlk davada 9 sanık, 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ise yeni bilirkişi raporlarının ardından soruşturmayı genişletme kararı aldı. Bu süreçte, kazada sorumluluğu tespit edilen TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nden 9 kişi hakkında Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edilerek yeni bir dava açıldı.

Davada, hava durumunun izlenmemesinden, demiryolu hattında özel muayene yapılmaması, gerekli bakım çalışmalarının gerçekleştirilmemesi gibi ihmaller yer aldı.

Gerekçeli kararla birlikte verilen cezalar açıklandı

Davanın 20'nci karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkları "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırdı ve bazı sanıklar için ise sicil kayıtlarını göz önünde bulundurarak ceza indirimi uygulandı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, 9 sanığın 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı ve 4 sanığın ise tutuklandığı ifade edildi. Diğer yandan Levent Kaytan, Burhan Ortancıl, Çetin Yıldırım ve Celalettin Çabuk için de beraat kararı verildi.

Verilen cezalar ise şu şekilde:

Çorlu’daki tren kazası faciasında gerekçeli karar açıklandı

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