Çoruh Fırat Aksa ve Edaş'ta Çalışanlara Ücret Artışı: Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Çoruh Fırat Aksa ve Edaş’ta Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) ile Çoruh Fırat Aksa ve Çoruh Fırat Edaş arasında önemli bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme, toplamda 3 bine yakın çalışanı kapsıyor ve ilk 6 ay için yan haklar dahil ortalama %50'yi aşan bir ücret artışını içeriyor.

İyileştirilmiş Ücret ve Yan Haklar

Sözleşme, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2026 dönemini kapsıyor. Çalışanlara sözleşmenin birinci yılının ikinci döneminde de 6 aylık enflasyon ve 1 puan refah payı verilmesi öngörülüyor. İkinci yılın ilk 6 ayında ise bu oran 2 puana yükseltilirken, ikinci 6 ayda yeniden 6 aylık enflasyon ve 1 puan refah payı ile desteklenecek.

Ek Kazanımlar ve Sosyal Yardımlar

TES-İŞ üyesi işçilere, sözleşmenin ilk yılında 40 yevmiye, ikinci yılında ise 48 yevmiye ikramiye ödemesi yapılacak. Ayrıca, hizmet teşvik primi, öğrenim yardımı, ek ödeme, kıdem zammı, bakım tazminatı, giyim yardımı, kreş yardımı ve gece zammı gibi maddelerin İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nde ilk defa düzenlendiği ifade ediliyor. Bu sayede çalışanlar yeni haklara sahip oldu.

Sosyal Yardımlarda Büyük Artış

İşçilere yönelik sosyal yardımlar da önemli bir artış gösterdi. Ramazan ve Kurban Bayramı için net 12 bin lira ödeme yapılacak. Ayrıca evlenme yardımı 15 bin lira, doğum yardımı 10 bin lira olarak belirlenirken, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda ödenen ölüm ve maluliyet yardımının da 90 bin lira olması planlandı. Bu sosyal yardımlarda %400’lere varan artış sağlandığı belirtiliyor.

Başkan Kabaloğlu'ndan Açıklama

TES-İŞ Başkanı İrfan Kabaloğlu, yapılan sözleşmenin kararlı, şeffaf ve yoğun müzakerelerin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Üyelerimizin lehine imzalanmış, ücret ve yan haklardaki iyileştirmelerin yanında yeni kazanımlar elde edilmiştir. Üyelerimize ve teşkilatımıza hayırlı olsun." dedi.