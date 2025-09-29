Çorum Alaca'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı, anlar kamerada

Çorum Alaca'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı

Kaza anı düğün konvoyunu kaydeden kameralarda

Çorum'un Alaca ilçesinde gerçekleşen kazada, düğün konvoyunda bulunan bir otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Akbıyık yönetimindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, Hışır Yolu Kavşağı'nda, başka bir aracın manevrası nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü ile yanında bulunan Hatice Akbıyık, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise düğün konvoyunu kaydeden kamera tarafından görüntülendi; kayıtlar olayın oluş biçimini gözler önüne seriyor.