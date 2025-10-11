Çorum Alaca'da Lastik Patlaması: Otomobil Devrildi, 4 Kişi Yaralandı
Kaza ve müdahale
Çorum'un Alaca ilçesinde Tokat-Ankara kara yolu Kıcılı mevkisinde, Orhan G. idaresindeki 37 ABN 274 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıkarak devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Hatice A. (31), Arzu G. (57), Esma D. (43) ve Sahsenem A. (60) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolculuk amacı
Araçtakilerin Yozgat'taki bir cenaze törenine katılmak üzere Balıkesir'den yola çıktıkları öğrenildi.
