Çorum Alaca'da Orman Yangını Söndürüldü

Çorum'un Alaca ilçesi Büyükhırka köyünde çıkan otluk yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 08:48
Olay ve müdahale

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükhırka köyü yakınlarında otluk arazide başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler olay yerine hızla intikal etti.

Yangına, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 devriye aracı ve 30 kişilik personel ile köylülerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları

Ekipler, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede yoğun şekilde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı önlemler sürdürüldü.

