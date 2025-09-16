Çorum Alaca'da Orman Yangını Söndürüldü

Olay ve müdahale

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükhırka köyü yakınlarında otluk arazide başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler olay yerine hızla intikal etti.

Yangına, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 devriye aracı ve 30 kişilik personel ile köylülerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları

Ekipler, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede yoğun şekilde soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı önlemler sürdürüldü.