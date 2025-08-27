DOLAR
Çorum Alaca'da Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Alaca'da Elicek köyü mevkiinde 06 FV 5506 plakalı otomobil devrildi; sürücü dahil 5 kişi yaralandı, yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:12
Kaza ve olay yeri

Çorum'un Alaca ilçesinde, Elicek köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Erdi Ç. idaresindeki 06 FV 5506 plakalı otomobil, Alaca'dan Çorum istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Kurtarma ve müdahale

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile Yusuf Ç, Yadigar S, Esmanur S. ve Elvan Ç. yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralıların durumu

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

