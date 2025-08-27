Çorum Alaca'da Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Kaza ve olay yeri

Çorum'un Alaca ilçesinde, Elicek köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Erdi Ç. idaresindeki 06 FV 5506 plakalı otomobil, Alaca'dan Çorum istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Kurtarma ve müdahale

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile Yusuf Ç, Yadigar S, Esmanur S. ve Elvan Ç. yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralıların durumu

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

