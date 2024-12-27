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Çorum Barosu Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Çorum Barosu yeni hizmet binası için düzenlenen törenle temel atıldı. Vali Çalgan ve Baro Başkanı Kalıpcı önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:32
Çorum Barosu Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Çorum Barosu Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Çorum Barosu, yeni hizmet binası ve sosyal tesisi için temel atma töreni düzenledi. Tören, Çorum Valisi Ali Çalgan'ın da katılımıyla, Adalet Sarayı'nın yanında yer alan İskilipli Atıf Hoca Parkı'nda gerçekleştirildi.

Avukatların Önemi Vurgulandı

Vali Çalgan, burada yaptığı konuşmada avukatların yargının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. "Avukat arkadaşlarımızın konforlu bir çalışma mekanının olması, mesleğe büyük katkılar verecektir,"

Baro Binaları Ruh Taşır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ise baro hizmet binalarının yalnızca taş ve tuğladan oluşmadığını belirtti. "Baro hizmet binaları ruhu olan binalardır. Bu binalardan çıkan meslektaşlarımız, hak arayışı mücadelelerinde savunmayı temsil edecektir,""Çorum Barosuna değil, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Fiziki Mekanların Önemi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Çorum'da ilk avukatlık cübbesini giymiş biri olarak fiziki mekanların gelişiminin önemini vurguladı. "Güçlü baroların oluşması, iyi fiziksel mekanlarla mümkündür"

Belediye Başkanı ve Diğer Protokol Üyeleri

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, baro için yeni bir hizmet binası yapma talebinin zorlu bir karar olduğunu fakat katkı sunanlara teşekkür etti. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adaletin tesisinin avukatların ve baroların en önemli sorumluluklarından biri olduğuna değindi.

Baro Başkanı Kalıpcı'nın Mesajı

Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, yıllardır hayalini kurdukları modern hizmet binasına ilk adım atıldığını belirterek, "En kısa sürede tamamlanarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulacak"

Törende yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri sembolik butonlara basarak inşaatın başlangıcında beton döktü.

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