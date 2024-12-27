Çorum Barosu Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı

Çorum Barosu, yeni hizmet binası ve sosyal tesisi için temel atma töreni düzenledi. Tören, Çorum Valisi Ali Çalgan'ın da katılımıyla, Adalet Sarayı'nın yanında yer alan İskilipli Atıf Hoca Parkı'nda gerçekleştirildi.

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