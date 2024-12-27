Çorum Barosu Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı
Çorum Barosu, yeni hizmet binası ve sosyal tesisi için temel atma töreni düzenledi. Tören, Çorum Valisi Ali Çalgan'ın da katılımıyla, Adalet Sarayı'nın yanında yer alan İskilipli Atıf Hoca Parkı'nda gerçekleştirildi.
Avukatların Önemi Vurgulandı
Vali Çalgan, burada yaptığı konuşmada avukatların yargının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. "Avukat arkadaşlarımızın konforlu bir çalışma mekanının olması, mesleğe büyük katkılar verecektir," Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ise baro hizmet binalarının yalnızca taş ve tuğladan oluşmadığını belirtti. "Baro hizmet binaları ruhu olan binalardır. Bu binalardan çıkan meslektaşlarımız, hak arayışı mücadelelerinde savunmayı temsil edecektir,""Çorum Barosuna değil, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Çorum'da ilk avukatlık cübbesini giymiş biri olarak fiziki mekanların gelişiminin önemini vurguladı. "Güçlü baroların oluşması, iyi fiziksel mekanlarla mümkündür" Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, baro için yeni bir hizmet binası yapma talebinin zorlu bir karar olduğunu fakat katkı sunanlara teşekkür etti. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adaletin tesisinin avukatların ve baroların en önemli sorumluluklarından biri olduğuna değindi. Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, yıllardır hayalini kurdukları modern hizmet binasına ilk adım atıldığını belirterek, "En kısa sürede tamamlanarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulacak" Törende yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri sembolik butonlara basarak inşaatın başlangıcında beton döktü.
Baro Binaları Ruh Taşır
Fiziki Mekanların Önemi
Belediye Başkanı ve Diğer Protokol Üyeleri
Baro Başkanı Kalıpcı'nın Mesajı
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ise baro hizmet binalarının yalnızca taş ve tuğladan oluşmadığını belirtti. "Baro hizmet binaları ruhu olan binalardır. Bu binalardan çıkan meslektaşlarımız, hak arayışı mücadelelerinde savunmayı temsil edecektir,""Çorum Barosuna değil, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Çorum'da ilk avukatlık cübbesini giymiş biri olarak fiziki mekanların gelişiminin önemini vurguladı. "Güçlü baroların oluşması, iyi fiziksel mekanlarla mümkündür" Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, baro için yeni bir hizmet binası yapma talebinin zorlu bir karar olduğunu fakat katkı sunanlara teşekkür etti. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adaletin tesisinin avukatların ve baroların en önemli sorumluluklarından biri olduğuna değindi. Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, yıllardır hayalini kurdukları modern hizmet binasına ilk adım atıldığını belirterek, "En kısa sürede tamamlanarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulacak" Törende yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri sembolik butonlara basarak inşaatın başlangıcında beton döktü.
Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Çorum'da ilk avukatlık cübbesini giymiş biri olarak fiziki mekanların gelişiminin önemini vurguladı. "Güçlü baroların oluşması, iyi fiziksel mekanlarla mümkündür" Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, baro için yeni bir hizmet binası yapma talebinin zorlu bir karar olduğunu fakat katkı sunanlara teşekkür etti. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adaletin tesisinin avukatların ve baroların en önemli sorumluluklarından biri olduğuna değindi. Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, yıllardır hayalini kurdukları modern hizmet binasına ilk adım atıldığını belirterek, "En kısa sürede tamamlanarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulacak" Törende yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri sembolik butonlara basarak inşaatın başlangıcında beton döktü.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, baro için yeni bir hizmet binası yapma talebinin zorlu bir karar olduğunu fakat katkı sunanlara teşekkür etti. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adaletin tesisinin avukatların ve baroların en önemli sorumluluklarından biri olduğuna değindi.
Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, yıllardır hayalini kurdukları modern hizmet binasına ilk adım atıldığını belirterek, "En kısa sürede tamamlanarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulacak" Törende yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri sembolik butonlara basarak inşaatın başlangıcında beton döktü.
Törende yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri sembolik butonlara basarak inşaatın başlangıcında beton döktü.