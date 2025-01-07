Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Destek Verdi

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak destek verdi. Bu özel etkinlik, ulusal ve uluslararası düzeyde fotoğraf sanatçılarını bir araya getirirken, önemli anların paylaşılmasına da olanak tanıyor.

Aşgın, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın görsel haber anlayışının önemine dikkat çekti. "Görsel medya, olayları anbean aktarırken izleyicilere farklı bir bakış açısı sunuyor," diyen Aşgın, oylamanın fotoğraf sanatçıları için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Böylece, Çorum'un da bu önemli etkinlikte yer aldığını gösteren Aşgın, tüm katılımcılara başarılar diledi. Ayrıca, fotoğraf sanatının toplum üzerindeki etkilerini ve tarihsel önemini vurguladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.