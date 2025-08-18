Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

86 personel, helikopter ve çok sayıda araçla müdahale edildi

Çorum'un Çalyayla köyündeki Cıllık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden 86 personel yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarında çevre belediyelerden 10 tanker, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz ve 8 ilk müdahale aracı kullanıldı. Sarp yamaçlardan oluşan bölgede itfaiye ekipleri, yaklaşık 500 metrelik hortumlar uzatarak müdahale etti.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen 1 helikopter ile havadan destek sağlandı; ayrıca Kastamonu'nun Tosya ilçesinden yangına müdahale helikopteri çağrıldığı bildirildi.

Vatandaşlar da iş makineleriyle söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, AA muhabirine, yangın ihbarıyla birlikte ilgili kurumların bölgeye sevk edildiğini belirterek, 'Yangın müdahale helikopteri bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerimizin de müdahalesi sürüyor.' dedi.

Çalyayla köyü muhtarı Mustafa Güreli ise yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyleyerek, 'İtfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz burada. Helikopter havadan müdahale ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizin kurumları hızla geldi, müdahale etti.' dedi. Güreli, yangının kontrol altına alındığını ve sabaha dek soğutma çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Çorum'un Çalyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına Kastamonu'nun Tosya ilçesinden çağrılan helikopter, Obruk Barajı'ndan ikmal yaparak havadan müdahale etti.