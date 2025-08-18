DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,72 0,47%
ALTIN
4.381,7 0,04%
BITCOIN
4.761.930,3 1,04%

Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Çalyayla köyündeki orman yangını kontrol altına alındı; 86 personel, helikopter ve çok sayıda araçla söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:18
Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

86 personel, helikopter ve çok sayıda araçla müdahale edildi

Çorum'un Çalyayla köyündeki Cıllık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden 86 personel yangına müdahale etti.

Söndürme çalışmalarında çevre belediyelerden 10 tanker, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz ve 8 ilk müdahale aracı kullanıldı. Sarp yamaçlardan oluşan bölgede itfaiye ekipleri, yaklaşık 500 metrelik hortumlar uzatarak müdahale etti.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen 1 helikopter ile havadan destek sağlandı; ayrıca Kastamonu'nun Tosya ilçesinden yangına müdahale helikopteri çağrıldığı bildirildi.

Vatandaşlar da iş makineleriyle söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, AA muhabirine, yangın ihbarıyla birlikte ilgili kurumların bölgeye sevk edildiğini belirterek, 'Yangın müdahale helikopteri bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerimizin de müdahalesi sürüyor.' dedi.

Çalyayla köyü muhtarı Mustafa Güreli ise yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyleyerek, 'İtfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz burada. Helikopter havadan müdahale ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizin kurumları hızla geldi, müdahale etti.' dedi. Güreli, yangının kontrol altına alındığını ve sabaha dek soğutma çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Çorum'un Çalyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına...

Çorum'un Çalyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına Kastamonu'nun Tosya ilçesinden çağrılan helikopter, Obruk Barajı'ndan ikmal yaparak havadan müdahale etti.

Çorum'un Çalyayla köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
2
Katar ve Mısır: Gazze'de Zorla Yerinden Etmeyi Reddediyoruz
3
1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar
4
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
5
Burkina Faso, BM Koordinatörü Carol Flore Smereczniak’ı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti
6
Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı, 26.330 Hap Ele Geçirildi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri