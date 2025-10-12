Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri Devam Ediyor

Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri ikinci gününde söyleşiler, imza günleri ve türkü-şiir dinletisiyle devam ediyor; etkinlikler 19 Ekim'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 00:08
Çorum ikinci gününü geride bırakan 12. Kitap Kültür Günleri ile kitap ve kültürseverleri buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler, Çorum Belediyesince Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenleniyor.

İkinci gün programı

Günün öne çıkan oturumlarında yazarlar okurlarıyla bir araya geldi. Mustafa Arıkoğlu "Oyun Yazarlığı ve Tiyatro", Erem Şentürk "Gazze Sonrası Yeni Dünya ve Büyük Aile" ve Kahraman Tazeoğlu "Narsistlerle Yaşamak" başlıklı sohbetlerde konukların sorularını yanıtladı.

Yazarlar, söyleşilerin ardından düzenlenen imza günü etkinliklerinde okurlarıyla buluştu ve eserlerini imzaladı.

Kültürel etkinlikler

Program kapsamında ayrıca sanatçı Talha Bora Öge türkü ve şiir dinletisi sundu. Etkinlikler, kitap söyleşileri ve kültürel programlarla zenginleşiyor.

Etkinlik takvimi: Organizasyon, 19 Ekim'e kadar yazar buluşmaları, imza günleri ve kültürel programlarla devam edecek.

Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam etti. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksindeki etkinlikte yazar Kahraman Tazeoğlu (fotoğrafta), okurlarıyla buluştu.

